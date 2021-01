Marco Rose über Marcus Thuram: "Er wird im Moment auch individuell trainiert. Wir arbeiten da auch mit den Athletiktrainern ein paar Defizite auf, damit er, sobald er wieder spielen darf, in einer sehr guten Verfassung. Das heißt aber nicht zwingend, dass er dann von Anfang an wieder auf dem Feld steht. Er muss sich das über gute Leistungen im Training erarbeiten, weil wir in den letzten Spielen auch Ergebnisse geholt haben und die anderen es auch richtig gut gemacht haben."