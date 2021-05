Borussia-Podcast "Fohlenfutter" : Zehn Jahre Relegation - Die Zeitenwende für Borussia Mönchengladbach

Düsseldorf Borussia Mönchengladbach wäre heute ein anderer Verein, wenn im Jahr 2011 nicht mehr die wundersame Rettung gelungen wäre. Igor de Camargos legendäres Tor sorgte für eine Zeitenwende. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann zeichnen den Weg von Lucien Favres Übernahme bis in die Relegation nach.

Als am 13. Februar 2011 Michael Frontzeck entlassen wird, ist Borussia Mönchengladbach mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz Tabellenletzter. Einen Tag später wird Lucien Favre als neuer Trainer vorgestellt. In einer Spezialfolge des Fohlenfutter-Podcasts erinnern Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz an den dramatischen Verlauf der Saison 2010/11. Mehrmals war Borussia gefühlt abgestiegen, zum Beispiel nach Logan Baillys Eigentor mit der Faust gegen den 1. FC Kaiserslautern, obwohl es unter Favre ganz gut losgeht. Doch spätestens das 0:1 gegen den FSV Mainz 05 am 30. Spieltag, nur eine Woche nach einem furiosen 5:1 gegen den 1. FC Köln im Derby, scheint der finale Nackenschlag gewesen zu sein. Aber Borussia kommt zurück, schlägt den kommenden Meister Borussia Dortmund in einer dramatischen Partie mit 1:0. Sukzessive klettern die Fohlen auf den Relegationsplatz, machen ihn beim Hamburger SV am letzten Spieltag klar, müssen am 19. Mai 2011 im Hinspiel gegen den VfL Bochum aber feststellen: Plötzlich haben sie wieder etwas zu verlieren. Und dann kommt die 93. Minute, ein Einwurf von Havard Nordtveit - und Igor de Camargo schreibt Geschichte. Unsere Reporter nehmen Sie noch einmal auf die emotionale Reise vom letzten bis zur sportlichen Wiederauferstehung, verbunden mit der Frage: Was wäre bei einem Abstieg aus Borussia geworden?