Borussia-Podcast "Fohlenfutter" : Warum Adi Hütter für Borussia Mönchengladbach jetzt der Richtige ist

Düsseldorf So schnell kann es gehen: Seit Dienstag steht fest, dass Adi Hütter neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach wird. Deshalb tauchen Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann in einer Spezialfolge ein in die Vita des Österreichers und erklären, inwiefern er Gemeinsamkeiten mit all seinen vier Vorgängern hat.

Adi Hütter hat bis 2024 bei Borussia Mönchengladbach unterschrieben, für 7,5 Millionen Euro kommt der Österreicher von Eintracht Frankfurt. In einer Spezialfolge des Fohlenfutter-Podcasts stellen Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann den Nachfolger von Marco Rose vor. Für welchen Fußball steht er? Was kann seine Verpflichtung bewirken? Und warum dürfte Hütter gut zu Borussia passen?

