Fohlenfutter-Podcast : Warum Borussia Mönchengladbach gegen Stuttgart wild und torreich werden könnte

Mönchengladbach Unsere Reporter arbeiten das Debakel von München auf und kommen zu dem Schluss: Bei dieser Grundhaltung kommt es weniger auf Grundordnung und Personal an. Warum Borussias Europa-Wahrscheinlichkeit trotzdem bei über 50 Prozent liegt und es gegen Stuttgart spektakulär zugehen könnte.

4:0, 2:3, 5:0 und 6:0 - das sind Borussia Mönchengladbachs Ergebnisse der vergangenen Wochen. Der Wankelmut der Mannschaft von Marco Rose ist riesig. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz fragen sich, warum die Gladbacher an einem Abend wie Samstag beim FC Bayern München nicht irgendwann wütend genug werden, um ein Debakel zu verhindern. Welche Rolle spielte in München das Personal, welche die Grundordnung? Was ist von der Aufarbeitung der Protagonisten zu halten? Und was hat sich durch die Klatsche in der Bundesliga-Tabelle für Borussia geändert? Das Duell mit dem VfB Stuttgart am 33. Spieltag verspricht aus mehreren Gründen, ein wildes Spiel zu werden. Mit dem besseren Ende für Gladbach? Gewiss ist das beileibe nicht. Doch die Wahrscheinlichkeit, am Ende wenigstens die Europa Conference League zu erreichen, ist immer noch groß.