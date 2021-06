Fohlenfutter-Podcast : So viel Borussia Mönchengladbach steckt in der EM

So viel Borussia Mönchengladbach steckt in der EM

Mönchengladbach In unserem Special zur Europameisterschaft kehrt Thomas Grulke nach drei Jahren zurück ans Mikrofon. Mit Karsten Kellermann schaut er auf die EM-Geschichte der Borussen. Unsere Reporter stellen das Gladbacher EM-Team auf und sagen, warum sogar ein Borusse den Titel holen kann.

Es ist Europameisterschaft - und zwar eine mit ganz viel Borussia drin. Grund genug für Karsten Kellermann und Thomas Grulke, die lange EM-Geschichte der Gladbacher nachzuvollziehen. Sie begann 1968 mit einer Enttäuschung, doch in den 1970er Jahren waren Borussen am Titelgewinn und einem Finaleinzug federführend Maß beteiligt. Auch 1980 gehörte ein Gladbacher zum dem DFB-Team, das Europameister wurde.

Danach wurde es ruhiger in der Geschichte der EM-Borussen. 2016 änderte sich das wegen der Schweiz. Und jetzt ist gleich ein ganzes Borussen-Team bei der EM dabei, wenn auch mit einem Sternchen. Wir sagen, welcher Borussen welche Einsatzchancen in seinem Nationalteam hat, warum es sogar ein Gladbacher Endspiel geben kann und welche Borussen möglicherweise als Europameister zurückkehren.

Der Fohlenfutter-Podcast - der einzige Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast! Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast! Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter [email protected] .

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.