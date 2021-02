Fohlenfutter – der Gladbach-Podcast : "Roooooooel" Brouwers über neun Jahre Borussia und seine Zukunft als Trainer

Im „Fohlenfutter-Podcast“ dreht sich alles um Borussia Mönchengladbach. Foto: RPO

Mönchengladbach Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann haben diesmal einen Gast: Roel Brouwers. Kein anderer Spieler ist sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der Champions-League-Gruppenphase für Borussia aufgelaufen. So geht es dem Niederländer vier Jahre nach dem Karriereende.

Den Podcast können Sie auch direkt über Ihr Podcast-Programm hören. Fügen Sie die URL https://podcasts.rp-online.de/fohlenfutter/feed/podcast/ zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Die Themen der aktuellen Folge:

0:00 Intro

0:57 Begrüßung

2:57 Wie läuft die Trainer-Karriere an?

7:11 Ein Trainer verlässt Borussia - Brouwers erinnert sich an Favre 2015

11:00 Neun Jahre Borussia, 16 Tore und eine unvergessliche Vorlage

16:12 Warum hat es nie für die Elftal gereicht?

19:42 Deutsche Trainer in den Niederlanden - ein Trend?

23:59 Brouwers' Nachfolger in der Innenverteidigung

25:20 Was reißt Borussia noch in dieser Saison?

Im Fohlenfutter-Podcast dreht sich alles um Borussia Mönchengladbach - Diskussionen, Analysen und Interviews rund um die Fohlenelf. Einmal in der Woche, meistens montags, gibt es eine neue Folge. Moderiert wird der Podcast von Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann.

