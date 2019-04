Fohlenfutter - der Podcast : Stuttgart wird gefährlich, ein Sieg bleibt aber Pflicht

Im „Fohlenfutter-Podcast“ dreht sich alles um Borussia Mönchengladbach. Foto: RPO

Mönchengladbach Jede Woche das Neueste zu Borussia - Diskussionen, Analysen und Interviews rund um den Verein. Diesmal: Borussia muss in Stuttgart gewinnen, wenn sie in die Champions League will. Außerdem die Meinungen der RP-Redakteure zum Fan-Verhalten gegen Leipzig.

Den Podcast können Sie auch direkt über Ihr Podcast-Programm hören. Fügen Sie die URL https://podcasts.rp-online.de/fohlenfutter/feed/podcast/ zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Hier geht es zur Übersicht unserer Podcast-Formate.

Die letzte Folge verpasst? Hier können Sie auch die früheren Ausgaben nachhören:

Folge vom 17.04.2019