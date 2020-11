Fohlenfutter – der Gladbach-Podcast : Borussia, die große Bühne und Begehrlichkeiten

Im „Fohlenfutter-Podcast“ dreht sich alles um Borussia Mönchengladbach. Foto: RPO

Mönchengladbach Wer sind Borussias größte Elfmeterkiller? Was lehrt uns die Länderspielpause? Und worauf kommt es gegen Augsburg an? Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann sprechen im Fohlenfutter-Podcast über alles, was bei den Fohlen wichtig ist.

Den Podcast können Sie auch direkt über Ihr Podcast-Programm hören. Fügen Sie die URL https://podcasts.rp-online.de/fohlenfutter/feed/podcast/ zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Die Themen der aktuellen Folge:

0:00 Intro

1:32 Sommers Elfmeter-"Doppelpack"

11:07 Fohlen international im Fokus, vor allem Thuram

15:45 Hofmanns Verletzung trifft Borussia

20:20 Chancen und Risiken auf dem Transfermarkt

30:25 Worauf kommt es gegen Augsburg an?

36:16 Eure schönsten Tore, Feedback und ein Aufruf

Im Fohlenfutter-Podcast dreht sich alles um Borussia Mönchengladbach - Diskussionen, Analysen und Interviews rund um die Fohlenelf. Einmal in der Woche gibt es eine neue Folge. Moderiert wird der Podcast von Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann.

Kennen Sie schon unser sonstiges Podcast-Angebot?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an – und das kostenfrei.

Hier geht es zur Übersicht unserer Podcast-Formate.