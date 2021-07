Fohlenfutter-Podcast : Die Lage bei Borussia Mönchengladbach in der Mitte der Vorbereitung

Mönchengladbach Drei Wochen Vorbereitung unter Trainer Adi Hütter sind vorbei, knapp drei bleiben bis zum Bundesliga-Start. Doch in diese Zeit fällt mit dem Pokalspiel in Kaiserslautern schon das erste Pflichtspiel. Warum bei Borussia derzeit viele wichtige Dinge parallel, gleichzeitig oder auch gar nicht passieren, besprechen Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann in der neuen Folge.

Borussia Mönchengladbach steckt in einer paradoxen Saisonvorbereitung. Einerseits ist noch nicht viel passiert: Die EM-Fahrer sind gerade erst aus dem Urlaub zurück, auf dem Transfermarkt tut sich weiter wenig. Andererseits ist unter Trainer Adi Hütter eben vieles auch neu, zahlreiche Talente durften sich zeigen. Den Fortschritt der ersten Wochen, vor allem im Trainingslager, besprechen Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann in der neuen Folge. Und unsere Reporter blicken voraus: Was ist noch zu erwarten bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern und warum dauert die Vorbereitung quasi bis zur ersten Länderspielpause Ende August? Im wöchentlichen Transfermarkt-Update gilt nach wie vor: Es gibt nichts zu vermelden, doch es gibt viele Hinweise mit Aussagekraft.

Der Fohlenfutter-Podcast - der einzige Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

