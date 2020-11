Fohlenfutter – der Gladbach-Podcast : Welches Borussia-Tor war das allerschönste?

Mönchengladbach Schafft es Valentino Lazaros Skorpion-Kick in die Liste der fünf schönsten Borussia-Tore? Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz küren ihre Top fünf und diskutieren nach elf Pflichtspielen: Was war schon richtig gut, was muss besser werden?

Den Podcast können Sie auch direkt über Ihr Podcast-Programm hören. Fügen Sie die URL https://podcasts.rp-online.de/fohlenfutter/feed/podcast/ zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Die Themen der aktuellen Folge:

0:00 Einleitung

0:50 Lazaros Wahnsinns-Tor

6:00 Eine Note für die bisherige Saison

11:54 Gibt es noch einen Heimvorteil?

17:05 Borussias Gegentorbilanz

21:39 Wer war besonders auffällig bislang?

36:40 Karsten und Jannik küren ihre fünf schönsten Borussia-Tore

Im Fohlenfutter-Podcast dreht sich alles um Borussia Mönchengladbach - Diskussionen, Analysen und Interviews rund um die Fohlenelf. Einmal in der Woche gibt es eine neue Folge. Moderiert wird der Podcast von Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann.

