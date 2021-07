Fohlenfutter-Podcast : Borussia zwischen Talente-Casting und Domino-Day

Mönchengladbach Eine Hälfte unseres Podcast-Duos meldet sich diesmal aus Ostwestfalen: Karsten Kellermann berichtet, wie das Trainingslager an der Klosterpforte angelaufen ist und was von dieser Woche zu erwarten ist. Außerdem diskutiert er mit Jannik Sorgatz die Entwicklungen auf dem Transfermarkt: Wie lange bleibt Max Eberl geduldig?

Ergebnisse in Testspielen sollten nie überbewertet werden, aber Trainer Adi Hütter wird selbst nicht zufrieden sein, dass er nach dem 2:2 gegen Viktoria Köln und dem 1:3 gegen den SC Paderborn weiter auf seinen ersten Sieg mit Borussia Mönchengladbach warten muss. Karsten Kellermann war vor Ort beim zweiten Test und berichtet im Gespräch mit Jannik Sorgatz von Lichtblicken und Enttäuschungen. Anschließend ging es weiter ins Trainingslager nach Harsewinkel-Marienfeld, von wo Kellermann diese Woche mit Hannah Gobrecht berichtet. Was kann diese Woche den Borussen überhaupt bringen? Welche Rolle spielt das Trainingslager in dieser Vorbereitung? Und dann gibt es natürlich das wöchentliche Transfermarkt-Update: Unsere Reporter haben eine leichte Beschleunigung des Geschehens bemerkt. Zieht es nun weiter gemächlich an oder folgt schon bald das große Umkippen der Dominosteine? Im Fokus weiterhin: Ramy Bensebaini.