Fohlenfutter-Podcast : Borussia Mönchengladbach war gegen Hoffenheim ein Elefant im Porzellanladen

Mönchengladbach Anfang der Woche konnten Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz noch über die beste Saisonleistung in der Bundesliga sprechen, am Mittwoch ließ Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim die womöglich schwächste folgen. In der neuen Folge sprechen unsere Reporter darüber, wie das passieren konnte.

1899 Hoffenheim war seit fünf Spielen sieglos, hatte zweimal nicht aufs Tor geschossen. Borussia Mönchengladbach hatte vier Spiele in Folge nicht verloren und führte dann auch noch 2:0 zur Pause. Und trotzdem ging die Partie in der letzten Englischen Woche der Saison mit 2:3 verloren. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz gehen in der neuen Folge der Frage nach, wie Borussia diese Konstellation nicht nutzen konnte, um einen wichtigen Sieg im Kampf um die Europa League zu landen. Unsere Reporter gehen ausführlich auf die Lage in der Tabelle ein, wo der SC Freiburg nun auch noch ein ernstzunehmender Konkurrent wird. Am Sonntag kommt Arminia Bielefeld in den Borussia-Park, was Marco Rose vor eine schwierige Aufgabe stellt: Verändert er seine Mannschaft ausgiebig und lässt er sie nahezu komplett Wiedergutmachung betreiben? Der Trainer steht personell vor einem kleinen Dilemma. Unterschätzt werden sollte die Arminia nicht: Sie ist seit vier Spielen ungeschlagen und hat in acht Partien unter Frank Kramer nur fünf Tore kassiert.

Der Fohlenfutter-Podcast - der einzige Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Jannik Sorgatz

Karsten Kellermann

Sportredakteur

