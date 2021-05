Fohlenfutter-Podcast : Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen zu Gast im Abstiegskampf

Mönchengladbach Nur vier Siege hat Borussia aus den 15 Spielen seit Marco Roses Abschieds-Ankündigung geholt. War es trotzdem richtig, an ihm festzuhalten? Unsere Reporter sind sich nicht ganz einig. Am Samstag nach dem Spiel gegen Werder Bremen ist so oder so Schluss. Gladbach steht dann mehrfach im Fokus.

29 Punkte nach Führungen hat Borussia Mönchengladbach in dieser Bundesliga-Saison verspielt. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz waren am Samstag im Stadion perplex, dass Marco Roses Mannschaft tatsächlich nach einem wiederkehrenden Muster die Partie aus der Hand gab. Die Ursachen? Sind rätselhaft und liegen sowohl beim Trainer als auch bei den Spielern. Auf der Zielgeraden droht Borussia nun sogar die Europa Conference League zu verspielen. Unseren Reporter besprechen, worauf es am letzten Spieltag bei Werder Bremen ankommt. Borussia muss dabei RB Leipzig die Daumen drücken und bekommt die Daumen gedrückt vom 1. FC Köln - es ist eben eine verrückte Saison.

Der Fohlenfutter-Podcast - der einzige Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Jannik Sorgatz

Karsten Kellermann

Sportredakteur

