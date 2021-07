Fohlenfutter-Podcast : Bei Borussia Mönchengladbach ist die Hütter-Zeit angebrochen

Mönchengladbach Eine Pressekonferenz, zwei Trainingseinheiten und jede Menge Eindrücke vom Einstand Adi Hütters: Unsere Reporter berichten vom ersten Wochenende mit Borussias neuem Trainer. Und: Sie geben ein Update vom speziellen Transfermarkt und ziehen eine EM-Bilanz für die Gladbacher.

Adi Hütter ist der 25. Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Von Freitag bis Sonntag haben unsere Reporter seinen Auftakt genau beobachtet. Welchen Eindruck machte der Österreicher auf der Pressekonferenz, was ist ihm zum Start im Training wichtig, worin unterscheidet er sich von seinen Vorgängern und worin ähnelt er ihnen sogar? All diesen Fragen gehen Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann nach. Sie schauen sich Hütters "Kennenlern-Kader" an und sagen, auf welche Youngster sie besonders gespannt sind in den ersten Wochen der Vorbereitung. Ein Update des Transfer-Geschehens gibt es auch. Dass bislang fast nichts passiert ist, hat schließlich auch Aussagekraft. Eine Erkenntnis: Borussia wird viel Pragmatismus und Realitätssinn benötigen, am meisten gilt das wohl für die Personalie Denis Zakaria, deren Dilemma noch mal ausführlich besprochen wird.