Borussia-Podcast "Fohlenfutter" : Auf diese Spieler sollte Borussia Mönchengladbach ein Auge werfen

Düsseldorf Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz geben ein Update zur Trainersuche und haben einen Gast: Datenscout Mats Beckmann von "Createfootball" hat Borussias aktuellen Kader und den Markt sondiert. Wie wichtig sind die aktuellen Topspieler? Wer könnte sie kommen, falls sie gehen?

0:00 Intro 0:57 Wie konnte Borussia in Augsburg verlieren? 7:54 Trainersuche: das wöchentliche Update 17:40 Mats Beckmann von Createfootball : Vorstellung 19:56 Topspieler- und Transfercheck: Borussias Abwehr 29:16 Topspieler- und Transfercheck: Mittelfeld 38:06 Lohnenswerte Märkte 42:10 Topspieler- und Transfercheck: Angriff 53:16 Die Prognose: Wer bleibt? Wer geht?

Der Fohlenfutter-Podcast - der einzige Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

