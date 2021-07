Fohlenfutter-Podcast : Arbeit statt Zauberei bei Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach Borussia konnte nach dem ersten Testspiel weder mit der Leistung noch mit dem Ergebnis zufrieden sein. Unsere Reporter ordnen das 2:2 ein: Wer hat Luft nach oben? Wer hat überzeugt? Auf dem Transfermarkt mag wenig passiert sein, aber genau das besitzt eben auch Aussagekraft

Es wurde viel trainiert bei Borussia Mönchengladbach in der ersten kompletten Arbeitswoche von Adi Hütter, und es wurde gespielt am Samstagnachmittag. Unsere Reporter waren überall vertreten und teilen ihre Beobachtungen: Wie macht sich der neue Trainer? Welche Schwerpunkte setzt er zu Beginn? Welche Spieler stehen im Fokus. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz ordnen das 2:2 im Testspiel gegen Viktoria Köln ein und blicken voraus, was in der zweiten Woche der Vorbereitung wichtig wird. Am Samstag geht es schließlich ins Trainingslager nach Harsewinkel, vorher testet Borussia beim SC Paderborn. Beim Transfermarkt-Update stehen Matthias Ginter und Ramy Bensebaini im Fokus. Passiert ist nicht viel, aber genau das sagt ja auch etwas aus. Manager Max Eberl dürfte aber bald einiges an Arbeit bekommen.