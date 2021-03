Borussia-Podcast "Fohlenfutter" : Für Borussia Mönchengladbach und Marco Rose gibt es keine Ausreden mehr

Düsseldorf Nach der fünften Niederlage in Folge stellt sich die Frage, ob Marco Roses Abschieds-Ankündigung Borussia den Stecker gezogen hat oder wann der Absturz wirklich begann. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz wagen eine Prognose, was die kommenden Wochen bringen, beginnend in Augsburg.

0:00 Intro1:25 Was Bayer besser als Borussia gemacht hat8:11 Warum die gesamte Bundesliga-Saison schon unrund ist16:23 Ist der Akku leer bei Borussia? Die Ausreden sind weg23:35 Das Rangnick-Gerücht: Würde es passen? Warum nicht?31:23 Krimi um die Conference League: Mehr oder weniger?43:03 Augsburg: Ein Antwort-Spiel für Gladbach

Der Fohlenfutter-Podcast - der einzige Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Das Fohlenfutter-Team Jannik Sorgatz

Chefreporter Borussia Mönchengladbach Karsten Kellermann

Sportredakteur

