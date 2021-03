Borussia-Podcast "Fohlenfutter" : Dramaqueen Borussia Mönchengladbach - Spiele, die den Mythos prägten

Düsseldorf Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz reisen von 1965 bis in die Gegenwart. Es geht um Spiele und Momente in Borussias Geschichte, in denen so viel Drama oftmals gar nicht nötig gewesen wäre und die auf diese Weise besonders prägend wurden. Pfostenbruch, Büchsenwurf, 12:0 - das ist natürlich nicht alles.

Was wäre Borussia Mönchengladbach ohne all die Ereignisse, in denen Tragik und Erfolg so eng beieinander lagen? Kein Wunder, dass das Vereinsmuseum eher "Erlebniswelt" genannt wird. Unsere Reporter Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann sprechen über zehn Spiele und Momente, die besonders prägend waren. Los geht es mit dem entscheidenden Spiel um den Bundesligaaufstieg gegen Wormatia Worms. Die 70er Jahre waren besonders epochal mit dem Pfostenbruch, der sich am 3. April zum 50. Mal jährt, mit dem Büchsenwurf oder dem 12:0 gegen Borussia Dortmund. 1984 und 1992 scheiterte Borussia nach dramatischen Halbfinal-Erfolgen im Endspiel des DFB-Pokals auf jeweils unvergessliche Weise. 1998 war der erste Abstieg durch das "Wunder von Wolfsburg" nur aufgeschoben, 2015 schmiss Lucien Favre von jetzt auf gleich hin und erst kürzlich sorgte das Champions-League-Spiel bei Real Madrid (Stichwort: Tablet) für unglaubliche Bilder. Und was bringt diese Saison noch an Drama? Auch darüber reden unsere Reporter vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am Samstag.

Der Fohlenfutter-Podcast - der einzige Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Das Fohlenfutter-Team Jannik Sorgatz

Chefreporter Borussia Mönchengladbach Karsten Kellermann

Sportredakteur

