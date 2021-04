Borussia-Podcast "Fohlenfutter" : Borussia Mönchengladbachs "Fußballgott" Igor Demo im Interview

Düsseldorf Ein alter Fan-Liebling ist Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz zugeschaltet: "Fußballgott" Igor Demo, der von 1999 bis 2005 bei Borussia Mönchengladbach spielte. Der Slowake erzählt, zugeschaltet aus der Slowakei, was er heute macht und warum er sein Herz für immer an Borussia verloren hat.

Mehr als 20 Jahre ist es her, Borussia Mönchengladbach war Zweitligist, als Igor Demo von der zweiten Mannschaft der PSV Eindhoven an den Niederrhein wechselte. Dort wurde der heute 45-Jährige zum "Fußballgott", zum Aufstiegshelden und um ein Haar zum letzten Bundesliga-Torschützen auf dem Bökelberg. Im Interview mit Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann erzählt Demo, zugeschaltet aus dem Presseraum des FC Nitra in der Slowakei, was er heute macht, warum seine Borussia-Zeit so prägend war, an welche Mitspieler er sich besonders gern erinnert, wohin er 2004 beinahe gewechselt wäre und wann seine Autobiografie auch in Deutschland vorgestellt wird.