Borussia-Podcast "Fohlenfutter" : Borussia Mönchengladbach zwischen Hertha und Hütter

Düsseldorf Adi Hütter kommt nach Gladbach - mindestens als Gast mit Eintracht Frankfurt. Doch alles deutet darauf hin, dass der Österreicher auch Borussias neuer Trainer wird. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz beleuchten alle Facetten der Personalie sowie das Duell am Samstag.

Es wäre ein Statement, wenn Borussia Mönchengladbach den Trainer eines Vereins holen würde, der am Ende der Saison wohl erstmals in die Champions League einzieht - also das schafft, was Borussia vergangenes Jahr unter Marco Rose gelungen war. Der geht am Saisonende nach Dortmund und die Anzeichen verdichten sich, dass sein Nachfolger Adi Hütter heißt. Der wiederum kommt am Samstag mit Eintracht Frankfurt nach Gladbach, drei Punkte wären da für Borussia ebenfalls ein Statement, nämlich im Kampf um Europa. Es gibt also einiges zu besprechen für Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz in der neuen Ausgabe des Fohlenfutter-Podcasts. Denn Fußball gespielt hat Borussia am Wochenende schließlich auch, und nach dem 2:2 bei Hertha BSC mangelt es ebenfalls nicht an Gesprächsthemen.