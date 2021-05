Borussia-Podcast "Fohlenfutter" : Borussia Mönchengladbach will Nummer fünf beim FC Bayern

Düsseldorf Nach dem spielfreien Wochenende blicken Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz voraus: In München steht der wahre Klassiker der Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach an. Unsere Reporter diskutieren über die Chancen und Gefahren aus Gladbacher Sicht und erinnern an große Spiele in München.

Der FC Bayern München kann am 32. Spieltag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach Meister werden: Genau diese Konstellation gab es vor fünf Jahren, damals holte Gladbach beim 1:1 einen enorm wichtigen Punkt für die Qualifikation für die Champions-League-Play-offs. Nun geht es am ehesten noch um die Play-offs zur neuen Europa Conference League, aber nicht zu verlieren, wäre erneut essentiell. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann sprechen darüber, welche Chancen und welche Gefahren die Gesamtkonstellation birgt. Sie gehen durch, wer das Zeug hat zur entscheidenden Figur bei Borussia. Und: Unsere Reporter blicken zurück auf jede vier Unentschieden und vier Siege (also auf alle) bei den Bayern. Dazu gibt es wie immer einen Aufstellungs-Tipp. Diesmal haben beide unterschiedliche Ideen, wie Marco Rose es in München angehen sollte.

Der Fohlenfutter-Podcast - der einzige Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Das Fohlenfutter-Team Jannik Sorgatz

Chefreporter Borussia Mönchengladbach Karsten Kellermann

Sportredakteur

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://fohlenfutter.podigee.io/feed/mp3 zu Ihren Podcast-Abos hinzu. Für den Düsseldorf-Aufwacher fügen Sie die URL https://fohlenfutter.podigee.io/feed/mp3 hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.