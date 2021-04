Borussia-Podcast "Fohlenfutter" : Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt mit drei Matchwinnern

Düsseldorf Die letzte Englische Woche der Saison steht an und unsere Reporter würdigen sie mit zwei neuen Podcast-Folgen. In der ersten geht es um den 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt und seine Hauptprotagonisten Tobias Sippel, Matthias Ginter und Jonas Hofmann. Das Spiel am Mittwoch gegen Hoffenheim haben wir natürlich auch im Blick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hannes Wolf hat am Samstag zumindest eine wichtige Nebenrolle eingenommen: Mit seinem Tor zum 4:0 gegen Eintracht Frankfurt hat er Borussia Mönchengladbach in der Nachspielzeit auf den siebten Platz geschossen. Den Sieg klargemacht hatten zuvor aber andere Fohlen: In der neuen Podcast-Folge sprechen Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann ausführlich über den Anteil eines Trios am höchsten Bundesliga-Erfolg in dieser Saison und seit dem 5:1 gegen den FC Augsburg im Oktober 2019. Gemeint sind: Tobias Sippel, Matthias Ginter und Jonas Hofmann. Dann schwenken unsere Reporter den Blick aufs Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am Mittwoch um 20.30 Uhr: Wie geht's aus? Wer wird in der Startelf stehen? Eine zweite Ausgabe in dieser Woche folgt am Donnerstag.

Der Fohlenfutter-Podcast - der einzige Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Das Fohlenfutter-Team Jannik Sorgatz

Chefreporter Borussia Mönchengladbach Karsten Kellermann

Sportredakteur

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://fohlenfutter.podigee.io/feed/mp3 zu Ihren Podcast-Abos hinzu. Für den Düsseldorf-Aufwacher fügen Sie die URL https://fohlenfutter.podigee.io/feed/mp3 hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.