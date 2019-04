Fohlen-Gerüchteküche : Geht Borussias Eberl 2020 zu den Bayern?

Mönchengladbach In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Wechselt Max Eberl nächstes Jahr zu Bayern München?

Laut „Sport Bild“ soll Max Eberl weiterhin Kandidat auf den Posten als Sport-Vorstand von Bayern München sein. Nach der Absage des Sportdirektors der Borussen vor zwei Jahren habe Präsident Uli Hoeneß das Thema bis heute nicht abgehakt. 2020 könne Eberl gemeinsam mit Oliver Kahn angeblich in den Vorstand der Bayern wechseln, der ehemalige Welttorhüter soll der Nachfolger vom Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge werden. Das Blatt berichtet außerdem, dass sich Eberl bei seiner Vertragsverlängerung 2017 eine Klausel in seinen Kontrakt schreiben ließ, dass ihn Borussia bei einem Bayern-Angebot ziehen lassen würde.

Dass eine Woche, nachdem Eberl gesagt hat, er könne eine Rückkehr nach München nicht ausschließen, über seine Zukunft bei den Bayern spekuliert wird, kommt überhaupt nicht überraschend. Wenn man sich aber die Strukturen der Bayern ansieht, wäre ein Wechsel jedoch in absehbarer Zeit schwer vorstellbar. Hoeneß ist Präsident und wird das vermutlich noch lange bleiben, Rummenigge bleibt bis 2021 Vorstandsvorsitzender, sein Nachfolger wird Oliver Kahn, der 2020 beim FCB einsteigen wird. Salihamidzic ist Sportdirektor, hat einen Vertrag bis 2020. Die einzig vorstellbare Variante wäre, dass Eberl diesen Posten übernimmt. Aber will der Borussia-Macher wirklich eine untergeordnetere Rolle unter Hoeneß und Kahn übernehmen, während er in Mönchengladbach selbst die Zügel in der Hand hat? Oder welche Position sollte Eberl in München sonst übernehmen? Außerdem plant er gerade die Erweiterung des sportlichen Bereichs der Borussen. Bislang deutet nichts darauf hin, dass er das macht, um seinen Nachfolger zu integrieren und seine Ablösung vorzubereiten. Aber eines wird auch klar sein: Dieses Thema, ob Eberl zu den Bayern wechselt, wird es so lange geben, bis er tatsächlich irgendwann wieder nach München zurückkehrt. Dass das 2020 sein wird, ist schwer vorstellbar.