„Ich nehme die Rolle an“ Was sich Neuhaus für sich und Gladbach wünscht

Es ist Europameisterschaft im Sommer 2024, in Deutschland sogar, ein Heimturnier für den DFB. Es gab Zeiten, da waren sich Experten einig: Florian Neuhaus, Borussias Mittelfeldspieler, wird dabei sein im deutschen Team. Im Grunde galt die These auch schon für die Weltmeisterschaft 2022, doch verletzte sich Neuhaus schwer am Knie und musste die Option, womöglich dabei zu sein, verwerfen. Was die EM angeht, ist der gar kein Thema für Bundestrainer Julian Nagelsmann.