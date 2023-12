„Da muss er durch“ Was Borussia jetzt von Florian Neuhaus erwartet

Florian Neuhaus hat eine Ansage gemacht. Es war im Trainingslager der Borussen am Tegernsee, Neuhaus hatte gerade seinen Vertrag bis 2027 verlängert, saß nun im Pavillon des Mannschaftshotels und sagte: „Ich möchte auf jeden Fall mehr Verantwortung übernehmen. Ich will sportlich wieder an meine besten Leistungen anknüpfen und bin guter Dinge, dass das in der nächsten Saison auch wieder passieren wird."