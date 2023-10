Torschütze und Führungsspieler Neuhaus‘ Renaissance bei Borussia – effizient und mit Luft nach oben

Mönchengladbach · Für Florian Neuhaus war es ein Hin und Her in den vergangenen Monaten: Sechser, Zehner, Achter. Der 26-Jährige scheint seine Rolle unter Gerardo Seoane nun gefunden zu haben. In welchen Bereichen er aktuell glänzt und wo es weiterhin Verbesserungspotenzial gibt.

10.10.2023, 12:09 Uhr

„Seht her, der Kopf war’s“ – Gladbachs Florian Neuhaus bejubelt sein Kopfballtor gegen Mainz. Foto: dpa/Marius Becker

Die Szene vom 11. September 2022 wird Florian Neuhaus wohl noch genau im Kopf haben. Nach einem Eckball war der Gladbacher im Auswärtsspiel beim SC Freiburg in der 30. Minute mit Daniel-Kofi Kyereh zusammengeprallt. Neuhaus fasste sich sofort ans rechte Knie und verließ im Anschluss den Platz. Die Diagnose war niederschmetternd für den Mittelfeldspieler: Teilriss des hinteren Kreuzbandes, monatelange Pause.