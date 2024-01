Nur noch Nebendarsteller Neuhaus und Borussia – Ende der Beziehung bahnt sich an

Es ist noch nicht allzu lange her, da schwebten Florian Neuhaus und Borussia Mönchengladbach gemeinsam im Glück. Am 28. Juli 2023 verkündete der Klub im Trainingslager am Tegernsee die Vertragsverlängerung – die Ausdehnung um drei weitere Jahre des ursprünglich bis 2024 laufenden Arbeitspapieres wurde begleitet von viel Tamtam und Lobeshymnen.