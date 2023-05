Führungsrolle oder Wechsel Nur so liegt Neuhaus‘ Zukunft in Gladbach

Matthias Ginter ist seit 2022 ein mahnendes Beispiel, Marcus Thuram und Ramy Bensebaini erweitern in Kürze die Liste, wenn sie Borussia Mönchengladbach ablösefrei verlassen. In einer Hinsicht unterscheidet sich Florian Neuhaus schon mal von dem Trio, das in Summe 35 Millionen Euro gekostet hatte: Als er 2017 von Zweitliga-Absteiger 1860 München geholt und direkt an Fortuna Düsseldorf verliehen wurde, musste Borussia nur eine Ausbildungsentschädigung überweisen. Geht es nach dem Verein, halten sich die biografischen und finanziellen Gemeinsamkeiten weiterhin in Grenzen, Gladbachs sportliche Führung um Manager Roland Virkus will partout einen neuen Fall Ginter, Thuram oder Bensebaini vermeiden.