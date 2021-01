Borussias Matchwinner gegen Bayern : Neuhaus mit starker Reaktion auf „blöde Aktion“

Mönchengladbach Florian Neuhaus hätte nach dem Spiel gegen den FC Bayern als echter Unglücksrabe dastehen können. Doch er half, das Ruder noch herumzureißen - in einer Partie, in der er besonders im Fokus stand.

An den Fingerspitzen befinden sich 150 Tastrezeptoren pro Quadratzentimeter, sensibler geht es kaum. Florian Neuhaus wusste also genau, obwohl er Handschuhe trug bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Borussia-Park, welch ein Lapsus ihm da unterlaufen war. Bayerns Alphonso Davies hatte den Ball in den Strafraum gespitzelt, dort stand Neuhaus, machte einen Ausfallschritt, die linke Hand ging mit und der Ball touchierte höchstens zwei Fingerspitzen. Schiedsrichter Harm Osmers blieb in der 20. Minute trotzdem keine Wahl, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. „Blöde Aktion von mir, es ging so schnell“, erklärte Neuhaus nach dem Spiel.