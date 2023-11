Die Konkurrenz hat ihn überholt Florian Neuhaus – der größte Verlierer der aktuellen Borussia-Situation?

Nach sieben Spieltagen schien Florian Neuhaus in einen Flow gekommen zu sein. In den Wochen zuvor war ihm nach seiner Einwechslung beim 3:3 in Darmstadt ein Tor gelungen, auf einen erneuten Joker-Einsatz gegen RB Leipzig folgte ein eindrucksvolles Startelf-Comeback in Bochum mit einem Treffer, beim 2:2 gegen Mainz 05 ließ er dann sein drittes Saisontor folgen. Plötzlich traf er sogar per Kopf.