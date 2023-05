„Rückschlag für die Entwicklung der Liga“ Schippers erklärt, warum Borussia „Ja“ zum Investoren-Modell sagte

Borussias Fans hatten sich am vergangenen Sonntag beim Auswärtsspiel in Leverkusen klar gegen die DFL-Pläne positioniert. Sie hielten im Gästeblock Zettel mit der Aufschrift „Nein“ in die Höhe, zudem gab es zwei große Banner. Parallel dazu erschien eine gemeinsame Mitteilung des FPMG Supporters Club, der Ultra-Gruppierungen und vieler bedeutender Fanklubs, in der es hieß: „Abgesehen von der katastrophal intransparenten Kommunikation seitens der DFL, die die Sorgen der Fans nur noch zusätzlich geschürt hat, lehnen wir auch die nun bekanntgewordenen Pläne ab.“ Weiter äußerten die Fans ihre Bedenken, dass die finanzielle Schere noch weiter auseinandergeht und dass die Debatten um eine weitere Zerstückelung der Anstoßzeiten und Highlight-Spiele im Ausland zunehmen. Zudem nannten sie die „abschreckenden Beispiele“ Hamburger SV und Hertha BSC.