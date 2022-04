Liga-Endspurt um Millionen : Warum Borussia trotz Derby-Pleite mehr Fernsehgeld in Aussicht hat

Service Mönchengladbach Trotz wechselhafter Leistungen und des Derby-Debakels gegen Köln ist Borussia Mönchengladbach in der Fernseh-Tabelle zuletzt geklettert. Der Haken: Ab jetzt kann Adi Hütters Mannschaft die Position nur noch verteidigen. Warum mehr als sechs Millionen Euro auf dem Spiel stehen.

Roland Virkus hat nach dem Derby-Debakel gegen den 1. FC Köln noch einmal deutlich gemacht, was für eine Bundesliga-Mannschaft keiner Klarstellung bedarf: „Wir dürfen uns auf keinen Fall gehen lassen und müssen Spiel für Spiel so angehen, dass wir was mitnehmen“, sagte Borussias Sportdirektor. Im ersten Schritt geht es darum, den Klassenerhalt auch rechnerisch klarzumachen. Die 40-Punkte-Marke ist noch fällig, und trotz der Aneinanderreihung von Tiefpunkten ist die Einstelligkeit nur zwei Zähler entfernt.

Die verbleibenden vier Spiele haben allerdings auch finanziell eine große Bedeutung. Kurios: Borussia ist trotz der Derby-Pleite am vergangenen Wochenende in der Fernsehgeld-Tabelle geklettert. Denn während Gladbach Platz elf in der Bundesliga und den Punktestand in den beiden Fünf-Jahres-Wertungen für die Verteilung der TV-Einnahmen behielt, rutschte die TSG Hoffenheim in der Liga von Platz sechs auf acht und in der Fernsehgeld-Tabelle dadurch von Platz fünf auf sieben. Borussia überholte neben Hoffenheim auch die Eintracht aus Frankfurt, die in der Liga auf Platz zehn fiel.

Im Vergleich zur Vorwoche würde Gladbach nächste Saison 2,4 Millionen Euro mehr erhalten. So machte der Klub am ansonsten blamablen Derby-Spieltag mehr Boden gut als zuvor durch zehn Punkten in vier Spielen. Nun ist jedoch das Maximum des Möglichen erreicht, im Saison-Endspurt kann Adi Hütters Mannschaft nur noch fallen in der Fernsehgeld-Tabelle – und zwar um bis zu vier Plätze, was um sechs Millionen Euro geringere Einnahmen bedeuten würde. Auf drei der vier direkten TV-Konkurrenten trifft Borussia noch an den letzten vier Spieltagen. Jeder Tabellenplatz besser oder schlechter in der laufenden Saison bringt fünf Punkte mehr oder weniger. So sieht der Punktestand in der Fünf-Jahres-Wertung aus:

5. Borussia Mönchengladbach 437 Punkte

6. Eintracht Frankfurt 436 Punkte

7. TSG Hoffenheim 432 Punkte

8. SC Freiburg 425 Punkte

8. VfL Wolfsburg 425 Punkte

2021/22 macht allein ein Drittel der Fünf-Jahres-Wertung aus. Die wiederum gibt es einmal in der gemeinsamen Version aller aktuellen Erstligisten. Platz fünf würde Borussia nächste Saison über den Fixbetrag von 25,833 Millionen Euro hinaus weitere 18,429 Millionen einbringen, jeder Platz schlechter rund 1,2 Millionen weniger.

Platz fünf ist es auch in einer Fünf-Jahres-Wertung aller aktuellen Erst- und Zweitligisten, die eine weitere große Säule darstellt. Hier erhalten die besten sieben Teams jeweils 12,597 Millionen Euro, erst ab Platz acht werden es sukzessive weniger, gut 600.000 Euro pro Position. Lässt Borussia in der Fünf-Jahres-Wertung noch drei Teams vorbeiziehen, wäre sie davon betroffen. Ziehen vier Teams vorbei, sinken die TV-Einnahmen vom jetzigen Stand aus also um 1,2 Millionen Euro.

Um den guten fünften Platz trotz der schwachen Saison zu behalten, müssen die Gladbacher:

vor Wolfsburg landen

maximal einen Platz hinter Frankfurt

maximal drei Plätze hinter Hoffenheim

maximal acht Plätze hinter Freiburg

Es geht schon am Samstag in Freiburg deshalb um einiges. Theoretisch könnte Borussia die über die vergangenen Wochen – aktiv und passiv – erlangte Stellung in der TV-Tabelle mit einer Niederlage so sehr einbüßen, dass die voraussichtlichen Einnahmen in der kommenden Saison um sechs Millionen Euro geringer ausfallen würden in dieser Woche.