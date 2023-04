Fernsehgeld-Tabelle Was für Borussia finanziell noch auf dem Spiel steht

Borussia verbleibt als Zehnter im Niemandsland der Bundesliga. Dass sich an der Tabellenposition nichts ändern würde, stand bereits vor dem 29. Spieltag fest. Gladbach ist das Team, das am wenigsten hoffen darf und am wenigsten zittern muss. Die Austrudel-Gefahr ist da, es gibt jedoch ein Thema, das bis zum Saisonende fast jede Mannschaft betrifft und das dafür sorgt, dass auf Platz acht bis 15 nicht automatisch alles egal ist: die Fernsehgeld-Tabelle.