Als einer von nur zwei Klubs Borussia beim Fernsehgeld ins Minus gerutscht – die Endabrechnung

60,3 Millionen Euro gibt es aus den nationalen und internationalen Töpfen, weniger war es zuletzt vor sechs Spielzeiten in einer ganz anderen Rechteperiode. Die aktuelle geht nächste Saison in die vierte und letzte, bevor ein neuer TV-Vertrag in Kraft tritt. Das heißt: Es werden die größten Tranchen ausgeschüttet, weshalb 16 von 18 Erstligisten mehr Geld bekommen als 2023/24. Bei Mainz 05 sind es 360.000 Euro weniger – bei Borussia ziemlich genau zwei Millionen.