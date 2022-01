Nach Söders Absage-Forderung : Nagelsmann geht von Austragung des Borussia-Spiels aus

München Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bereitet seine Mannschaft weiter auf das Duell mit Borussia Mönchengladbach am Freitagabend vor. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich zuvor für eine Verschiebung der Partie ausgesprochen.

Julian Nagelsmann richtet sich trotz der großen Corona-Personalprobleme nach aktuellem Stand auf eine Austragung des Rückrundenstarts mit dem FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach ein. „Wir haben uns die ganze Woche darauf vorbereitet, dass das Spiel stattfindet“, sagte Nagelsmann am Donnerstag. „Aktuell gehe ich davon aus, dass ich morgen um 20.30 Uhr in der Allianz Arena an der Seitenlinie stehen werde.“ Der Rückrundenstart ist für Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Dazn) angesetzt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich zuvor angesichts der vielen Corona-Fälle beim FC Bayern für eine Verschiebung des für Freitag geplanten Rückrundenauftakts gegen Borussia Mönchengladbach ausgesprochen. „Ich fände es besser, das würde verschoben“, sagte Söder am Donnerstag dem TV-Sender „Bild“. Seiner Einschätzung nach als Fußball-Fan wäre es „nicht wettbewerbsfair“, wenn die Begegnung wie geplant stattfinden würde. „Wir werden erleben, dass es bei anderen Mannschaften auch so sein kann. Und deswegen wäre es besser, das würde verschoben werden.“

Am Donnerstagmorgen fand das Abschlusstraining der Bayern mit insgesamt 20 Spielern statt, darunter sieben Jugend- und Amateurspieler, die auf der Spielberechtigungsliste stehen sollen und damit für einen Einsatz gegen Gladbach infrage kommen würden. Laut der DFL-Spielordnung müssen 16 spielberechtigte Spieler zur Verfügung stehen, darunter mindestens neun Lizenzspieler. Mitgezählt werden auch gesperrte und verletzte Spieler, da es sich in den Fällen um „sporttypische Sachverhalte handelt“. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte am Mittwoch gesagt: „Es gibt dazu ein Regelwerk, an das wir uns wie alle anderen auch halten werden. Es sieht so aus, dass wir spielen, und dann werden wir auch in das Spiel gehen, um es zu gewinnen“, ergänzte der 45-Jährige.