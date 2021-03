Aufstellungen, Übertragung, Fakten : Alle Infos zu Gladbachs Duell mit dem FC Augsburg

Service Augsburg Borussia Mönchengladbach will die Negativserie am Freitagabend beim FC Augsburg beenden. Wie könnten beide Teams starten und wo wird das Spiel übertragen? Hier gibt es alle Infos.

Gladbachs Linksverteidiger Ramy Bensebaini zeigte sich im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (0:1) und in der Liga gegen Bayer 04 Leverkusen (0:1) trotz der beiden Niederlagen in einer guten Form, immer wieder trieb er das Spiel der Gladbacher über die linke Seite an. Nun droht er am Freitagabend, wenn Borussia Mönchengladbach um 20.30 Uhr (Dazn) beim FC Augsburg antritt, auszufallen. Seinen Einsatz bezeichnete Trainer Marco Rose am Donnerstag als „eher fraglich“, eine genauere Untersuchung soll bis zum Anpfiff klären, ob Bensebaini einsatzbereit ist oder nicht.

„Wir haben aktuell keine positiven Ergebnisse, und das bedeutet Unruhe und Unzufriedenheit. Daran müssen wir arbeiten. Jedes negative Ergebnis hat in den letzten Tagen natürlich etwas mit uns gemacht. Wir haben uns aber jedes Mal wieder aufgerichtet und sind das nächste Spiel angegangen, und so ist es auch vor dem Duell in Augsburg. Jetzt gilt es, dass wir in die Erfolgsspur zurückkommen und wieder ein Bundesligaspiel gewinnen“, sagte Rose, dessen Mannschaft in der vergangenen Saison erstmals überhaupt in der Bundesliga in Augsburg gewinnen konnte.