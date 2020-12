Borussias U23 siegt 1:0 : Quizeras Siegtor, Beyers Platzverweis

Wegberg Jordan Beyer sah im Regionalliga-Derby der U23 beim Aufsteiger FC Wegberg-Beeck Rot, Famana Quizera erzielte das einzige Tor des Abends.

Jordan Beyer und Famana Quizera waren die Hauptdarsteller beim 1:0-Sieg von Borussias U23 im Regionalliga-Derby beim Aufsteiger FC Wegberg-Beeck. Damit haben beide Gladbach-Talente auf gewisse Weise ihre Serien fortgesetzt. Quizera war erneut ein wichtiger Faktor im Team von Trainer Heiko Vogel getan. Und für Beyer ist es einfach eine seltsame Saison. Er kam nach seiner Rückkehr vom Hamburger SV noch nicht wieder richtig an in Gladbach, fehlte dann nach einer Corona-Infektion sechs Wochen, nun der Platzverweis wegen Meckerns.

„Da sind wir endlich mal mit einem Angriff durchgekommen, denn daran hatte es zuvor oft ein wenig gehapert. Wir haben aus unseren Vorteilen der ersten Stunde deutlich zu wenig gemacht, doch in dieser Szene hat Luiz Skraback den Ball von der rechten Außenbahn in den Rückraum zurückgespielt, was wir durchaus zuvor als Schwäche erkannt und uns so überlegt hatten", erklärte Borussias Coach Heiko Vogel. „Famana hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, sehr viel investiert", lobte der Trainer. Das Tor aus 14 Metern erzielte das Talent eiskalt.