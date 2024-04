„Ziemlich solide“ Chiarodia hält Druck stand und gibt Borussia-Fans ein Versprechen

Fabio Chiarodias Startelf-Bilanz in der Bundesliga ist seit Sonntag eine besondere: Seine bisher einzigen beiden Partien, die er von Beginn an bestritten hat, gingen im Borussia-Park über die Bühne, gespielt hat Chiarodia dabei allerdings für zwei Vereine. Seine Startelf-Premiere in der Bundesliga fand im März 2023 statt – als er mit Werder Bremen zu Gast war in Gladbach. 2:2 endete die Partie, Chiarodia spielte bis zu seiner Auswechslung 63 Minuten lang in einer Dreierkette.