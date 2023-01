Borussias Pokalsieger-Trainer Was sich Krauss von Borussia wünscht

Zupacken in der Defensive Was Krauss gegen den BVB gefiel, würde er gern immer sehen: „Die Spieler haben viel Laufarbeit gemacht, sie sind auch ohne den Ball in die Räume gegangen, das ist wichtig.“ Wichtig sei auch, konkret zu verteidigen. Krauss führte damals die Viererkette in der Bundesliga ein, „das war eine Umstellung, weil mehr im Raum verteidigt werden musste – was aber nicht bedeutet, dass man in Tornähe nicht nah am Mann ist. Wenn ich manche Gegentore sehe, gerade nach Flanken, denke ich mir: Das kann nicht wahr sein“, sagte er. Also: Weniger Abstand in den entscheidenden Situationen vor dem eigenen Tor.