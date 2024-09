„So wird es auch bei Marc sein“ Kamps spricht verletztem ter Stegen Mut zu

Es ist tragisch. Gerade erst ist Marc-André ter Stegen am Ziel seiner Träume angekommen, ist zur Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Bei zwei Länderspielen, beim 5:0 gegen Ungarn in Düsseldorf und beim 2:2 gegen die Niederlande in Amsterdam trug der gebürtige Gladbacher, der bei Borussia die Nachwuchs-Akademie durchlief und 2011 sein erstes Profi-Spiel machte, die „1“ stolz auf dem Rücken. Zuvor machte ihn Klub-Trainer Hansi Flick zum Kapitän des FC Barcelona. Ter Stegen auf dem Höhepunkt. Und nun der Schock.