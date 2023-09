Prägende Borussia-Spieler Ex-Gladbacher Raffael und Stindl gegen die Bayern wieder vereint

Stindl, Ex-Kapitän, wird gestaunt haben, dass Spurenelemente seines Tuns sogar in die Gegenwart strahlen, in der Borussia ganz anders angreifen will als in seiner Schaffenszeit. Denn der Freistoß-Querpass von Alassane Plea, den Julian Weigl direkt auf die kurze Ecke des Bayern-Tores schoss (Sven Ulreich hielt), erinnerte doch stark an zwei Stindl-Tore, bei denen jeweils Jonas Hofmann assistiert hatte: 2017 in Florenz und 2023 gegen die Bayern, als Stindl das Florenz-Tor kopierte bei seinem Treffer gegen Yann Sommer, der da gerade zu den Bayern gegangen war.