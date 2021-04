Borussias Ex-Torwart wird 29 : Darum hat ter Stegen einen Granada-Blues am Geburtstag

Barcelona Der Ex-Gladbacher Marc-André ter Stegen verliert am Vorabend seines 29. Geburtstags mit dem FC Barcelona 1:2 gegen den FC Granada. Das war ein empfindlicher Dämpfer im Titel-Rennen.

Barcas Problem: In der LaLiga zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich. Gegen Atletico kann der noch gewonnen werden, aber nicht gegen Real. Darum müssen ter Stegen und Co. nun nicht nur ihren Job machen, sondern auf einen Ausrutscher der „Königlichen“ hoffen. „Es ist nicht mehr in unseren Händen, aber wir werden bis zum Ende kämpfen“, schrieb ter Stegen.

Borussia gratulierte derweil am Freitag ter Stegen mit einem Post bei Instagram zum Geburtstag mit einem Foto in Jubelpose, dazu gab es ein zwei Minuten währendes Video mit einem „Best of“ seiner Paraden in Gladbach, es endet mit den Tränen an seinem Abschiedstag. Dieses Mal hat er einen Granada-Blues am Geburtstag. Vor zehn Jahren, am 30. April 2011, hatte der Torhüter mehr Grund zur Freude an seinem Ehrentag: Borussia siegte 1:0 bei Hannover 96, es war in ter Stegens viertem Bundesliga-Spiel der dritte Sieg und ein weiterer wichtiger Baustein zur damaligen Relegationsrettung.