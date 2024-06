Erst EM, dann Wechsel Ex-Borusse Laszlo Bénes vor Rückkehr in die Bundesliga

Möglich macht das eine Ausstiegsklausel, rund drei Millionen Euro werden für den mittlerweile erfahrenen Bénes fällig, der es nun noch einmal im Fußball-Oberhaus wissen möchte. In den zwei Jahren in Hamburg hat Bénes in 64 Spielen 21 Tore erzielt und ebenso viele Treffer vorbereitet, kommt in Summe also auf starke 42 Torbeteiligungen in Liga zwei.