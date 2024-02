Ex-Borusse im Fürstentum Was sich für Zakaria in Monaco unter Hütter geändert hat

Was macht einer, der von seinem Trainer sagt, er sei für ihn wie ein Vater? Er macht diesem Mann, der in dem Fall Adi Hütter ist, ein schönes Geschenk zum Geburtstag. Am 11. Februar wurde der frühere Gladbach-Coach 54 Jahre alt – und Denis Zakaria, den Hütter einst bei Young Boys Bern quasi erfunden hat, machte an jenem Tag im Topspiel der französischen Ligue 1 zwei Tore und verhalf der AS Monaco damit zum 3:2-Sieg bei OGC Nizza.