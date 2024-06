„Der Spaß ist zurück‘“ Applaus von Weigl und Co. – so gut läuft es für Hannes Wolf in New York

Wolf als Dosenöffner – das gab es auch bei Borussia mal, als er den 1:0-Sieg gegen seinen Ex-Verein RB Leipzig herausschoss. Doch so viel Grund zum Jubeln wie aktuell in New York hatte der 25-Jährige in Gladbach nie. Das Tor gegen die Earthquakes war das dritte im vierten Spiel für Wolf, zuvor sammelte er drei Assists ein, damit ist er aktiv beteiligt an der aktuellen Erfolgsserie seines Teams. Fünfmal siegten Wolf und die Seinen in Serie, acht der letzten neun Spiele wurden gewonnen.