RB-Torwart made in MG Matchwinner Blaswich - bereit für Heldentaten

Für Blaswich war es ein Novum. In der niederländischen Eredivisie hat er sieben Strafstöße abgewehrt, unter anderem einen von Ajax-Star Dusan Tadic. So gesehen ist Plea in guter Gesellschaft. Doch war der insgesamt 14. abgewehrte Elfmeter in Blaswichs Karriere der erste in der Bundesliga. Fünf weitere musste Blaswich in dieser Saison passieren lassen, zudem einen von Real Madrids Rodrygo in der Champions League.