Vor dem Borussen-Duell Bensebaini ist vom Regen in die Traufe geraten

In gewisser Weise ist Bensebaini vom Regen in die Traufe gekommen: Er spielt in einem Team, das sich schwertut, den Ansprüchen gerecht zu werden, ist ein wenig ein Gesicht dieses Zustandes und steht daher in der Kritik. In Gladbach war das in seiner letzten Saison so, weil klar war, dass er geht, und er mit Marcus Thuram in Verdacht stand, nicht mehr alles für den Klub zu tun, zudem hätten die Leute lieber den jungen Luca Netz mehr spielen sehen. Nun trauern die Menschen in Dortmund Guerreiro nach. Zumal Bensebaini bei 1899 Hoffenheim Gelb-Rot sah wegen einer Unbeherrschtheit und zum Beispiel in Frankfurt beim 3:3 schwach spielte.