„Made in MG“ : Borussia hat zwei Champions-League-Torhüter ausgebildet

Mönchengladbach Marc André ter Stegen will mit Barcelona das Bayern-Trauma beenden. Der gebürtige Gladbacher machte zuletzt mit einem Beitrag bei Twitter auf sich aufmerksam. Sein früherer Konkurrent Janis Blaswich spielt mit RB Leipzig bei Real Madrid.

Marc-André ter Stegen ist ein Mann mit Prinzipien. Deswegen hat die Nummer eins des FC Barcelona zuletzt auch den Streaming-Dienst Dazn wegen eines unpassenden Beitrags auf Twitter zurechtgewiesen.

Dazn hatte das La-Liga-Spiel des Ter-Stegen-Klubs FC Barcelona beim FC Cádiz übertragen. Da gab es einen medizinischen Notfall auf der Tribüne und Cadiz-Torwart Jeremias Ledesma eilte im Laufschritt mit einem Defibrillator über das Spielfeld und warf das rettende Gerät auf die Ränge. Später patzte er bei einem Gegentor und erntete dafür einen Spott-Beitrag von Dazn bei Twitter – das Geschehen zuvor wurde komplett außer Acht gelassen, obwohl der Dienst das Spiel live gezeigt hatte.

„Unpassend und respektlos. Zum wiederholten Male. Schämt euch!“, schrieb ter Stegen darunter. Dazn entschuldigte sich für das Fauxpas und löschte den ursprünglichen Tweet. Die Geschichte zeigt: Ter Stegen zeigt nicht nur im Tor Haltung. Das hat er auch bei Borussia gelernt, wo er groß geworden ist als Torhüter und als Mensch.

Der Torwart ter Stegen wird am Dienstagabend wohl wieder im Mittelpunkt stehen, wenn sein Klub beim deutschen Meister FC Bayern antritt (21 Uhr, Amazon Prime). Die letzten Treffen waren für ter Stegen zuletzt die reinste Horrorshow. Der 30-Jährige, der mit Gladbach in seinem ersten Spiel bei den Bayern famos den 1:0-Sieg in München festhielt 2011, kassierte 17 Gegentore in vier Spielen, vor allem das 2:8 im August 2020 ist unvergessen.

Am Dienstag soll es aber einen neuen Twist geben bei den Bayern, die mit einem starken 2:0 bei Inter Mailand in die Königsklasse gestartet sind, in der Bundesliga jedoch schwächeln, da gab es zuletzt drei Unentschieden. Für ter Stegen ist es immer auch das Duell mit Manuel Neuer, der deutschen Nummer eins, zu dessen Kronprinzen-Riege ter Stegen gehört.

Einst in Gladbach war er indes der, an dem es kein Vorbeikommen gab. Da war es Janis Blaswich, der in der zweiten Reihe blieb. Blaswich ist wie ter Stegen ein reines Gladbacher Eigengewächs. 2006 kam er zu Borussia, wurde dort Profi, blieb aber ohne Einsatz. 2015 wurde er an Dynamo Dresden verliehen, 2017 dann an Hansa Rostock. Schließlich fand er ab 2018 in der niederländischen Eredivisie bei Heracles Almelo sein Glück, wurde dort die Nummer eins.

Im Sommer wechselte er nun zu RB Leipzig als Back-up für Stammkeeper Peter Gulacsi. Damit sind in dieser Saison zwei Gladbacher Torwart-Zöglinge in der Champions League unterwegs. Ter Stegen in München, Blaswich spielt am Mittwochabend mit RB und dem neuen Trainer Marco Rose bei Real Madrid. Im RB-Tor stehen wird gegen Real wohl Gulacsi, doch drei Einsätze hatte Blaswich schon bei den Sachsen: einen im DFB-Pokal und zwei in der Bundesliga. Er ist also nicht weit von seinem Champions-League-Debüt entfernt, fällt Gulacsi aus, spielt Blaswich. „Er hat seine Einsätze schon gehabt, ist jetzt Bundesliga-Torwart, das freut mich sehr für Janis“, sagt Uwe Kamps, Gladbachs Leiter der Torwartausbiludng.

„Leipzig recherchiert sehr genau, wenn sie einen Spieler verpflichten, sie haben sicher gute Gründe, die für Janis sprachen“, weiß Kamps. Blaswich passt mit seinen Skills ins RB-Konzept. Nun sitzt er am Mittwoch auf der Bank, auf der 1985 auch schon Kamps saß. Denn beim 0:4 der Borussen in Madrid, mit dem das glorreiche 5:1 des Hinspiels pulverisiert wurde, stand Uli Sude im Tor.

Zwei Niederrheiner, der eine aus Gladbach, der andere aus Willich, zwei Langzeit-Borussen – „natürlich sind wir stolz auf unsere Jungs, dass sie jetzt auf der ganz großen Bühne dabei sind“, sagt Kamps. „Wir haben beide lange begleitet, sie haben sich toll entwickelt und ihren Weg gemacht, das spricht dafür, dass unsere gesamte Abteilung viel richtig gemacht haben.“