Ex-Gladbacher nur für Syrien Dahouds „Herzensprojekt“ beginnt am Ostrand des Irrawaddy-Delta

Das „Herzensprojekt“, für das sich der frühere Gladbacher Mo Dahoud entschieden hat, beginnt am Donnerstag um 18 Uhr Ortszeit am Ostrand des Irrawaddy-Delta in der Nähe des Golfs von Martaban. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wird sein Debüt feiern in Syriens Nationalteam, das in der WM-Qualifikation in Myanmar antritt, in der Fünf-Millionen-Einwohner-Stadt Yangon. Das Rückspiel ist am Dienstag in Dammam, Syrien trägt seine Heimspiele auf neutralem Boden aus in Saudi-Arabien.