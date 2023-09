Profikarriere beendet Gladbachs Jahrhundert-Einwerfer Nordtveit hat einen neuen Job

Was er bei Borussia hinterlassen hat, ist die Erinnerung an viel ehrliche und verlässliche Arbeit für das Team, an seinen 60-Meter-Diagonalpass auf Juan Arango, der dann volley gegen Wolfsburg traf, an seinen Freistoßhammer in der Europa League in Zürich, wo Nordtveit eines seiner zwölf Tore für Gladbach erzielte – und natürlich an den, aus Gladbacher Sicht, Jahrhundert-Einwurf gegen Bochum. Daher wird sein Name auch künftig bei Spielen der Borussen beim VfL immer wieder aufploppen.